Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мигрантами несовершеннолетних в Челябинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения в Челябинске несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 11 июля на Университетской Набережной.

Одна из пострадавших – 17-летняя девушка заявила, что вместе с подругой пошла в пивной магазин за газировкой. Около магазина к ним подошел незнакомый парень (девушки решили, что он мигрант) и плюнул одной из них в лицо. Девушки пожаловались своим друзьям, но проучить хама не удалось – его группа поддержки оказалась больше. «Моего парня запинывали втроем или вчетвером, я не видела, потому что меня в этот момент двое парней забивали в углу – не из-за чего, из-за того, что я просила остановиться и не трогать их. Мою подружку запинывали на лестнице то ли вчетвером, то ли впятером», – рассказала девушка в соцсетях. Она утверждает, что ее парень получил сотрясение мозга, подруге сломали руку, а у нее самой все лицо в синяках.

Сейчас нападавших ищет полиция. К делу подключился и следственный комитет:

«В СМИ сообщается, что возле одного из магазинов в Челябинске мигранты причинили телесные повреждения молодым людям и девушкам, среди которых были несовершеннолетние. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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