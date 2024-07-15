Под Челябинском людям запретили собирать грибы, а пчелам летать

В окрестностях шести населенных пунктов Сосновского района собираются обработать территорию агрохимикатами и пестицидами третьего и второго классов опасности. В связи с этим для людей и пчел вводятся жесткие ограничения.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Сосновского района, обработка будет проводиться с 17 по 31 июля 2024 года после захода солнца. В зону обработки попадают Чишма, Смольное, Саккулово, Султаева, Этимганова, Большое Таскино.

«Запрещается пребывание людей, выпас животных, сбор ягод и грибов, плодов, лекарственных трав, – заявили в муниципалитете. – Необходимо ограничить лет пчел во время обработки и не менее 96 -144 часов после окончания обработки, или удалить семьи пчел во время обработки и на срок не менее 144 часов после окончания работ».

Челябинск, Софья Артемьева

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