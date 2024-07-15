В Челябинске пьяный молодой лихач устроил несколько ДТП

В Челябинске молодой нетрезвый лихач устроил несколько ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инциденты произошли в минувшее воскресенье. Сначала водитель Mazda 3, зарегистрированной в Курганской области, на дороге Северный луч, пытаясь на скорости протиснуться между двумя попутными автомобилями, снес одному из них зеркало и умчался.

А через некоторое время та же машина возле дома №26 на проспекте Ленина вновь попыталась проскочить между впереди идущими Ладой и автобусом, но не вписался в промежуток и влетел в отечественную легковушку. От удара Лада, вращаясь, перелетела через 5 полос встречного направления на газон. Сам виновник аварии отскочил в рейсовый автобус, а от него – на середину проезжей части, наперерез еще одной легковушке, которая от резкого торможения ушла в занос, но столкновения все равно не избежала.

Серьезных травм в этом ДТП никто не получил. А виновником оказался пьяный 26-летний мужчина.

Проводится административное расследование.

Челябинск, Павел Зварзин

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