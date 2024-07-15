На ММК начала работу самая мощная коксовая батарея России

На ММК начала работу новая коксовая батарея №12. Она является самой мощной в Российской Федерации: объем производства составляет 2,5 млн тонн сухого кокса в год, что покроет половину потребности ММК в этом виде продукции. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников в режиме видеоконференцсвязи представил проект президенту России Владимиру Путину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для Магнитки это крупнейший инвестиционный проект за последние десять лет – объем вложений составил почти 90 млрд рублей. Генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования выступила компания SINOSTEEL из КНР.

«Сегодня мы приступили к выдаче кокса на новой батарее, которая имеет не только важное экономическое значение, но и даст значительный экологический эффект. Комплекс оснащен современными природоохранными сооружениями, что имеет большое значение для комбината и города Магнитогорска. Новая кокосовая батарея позволит вывести из эксплуатации пять устаревших агрегатов – два из них уже остановлены, еще один будет выведен из работы до конца текущего года. В результате сократятся выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе пыли – на 21%, бензопирена – в 12 раз. С пуском комплекса техногенное воздействие комбината на атмосферу снизится до исторического минимума – и Магнитогорск будет практически соответствовать статусу «Чистый город»», – отметил Виктор Рашников.

Комплекс охватывает производственный цикл от приема угольных концентратов до передачи готового кокса в доменный цех.

В рамках реконструкции также проведено техническое перевооружение цеха улавливания и переработки химической продукции, что обеспечило качественную очистку коксового газа от аммиака, сероводорода и бензольных углеводородов, а также позволило исключить потери коксового газа на свечах и передавать очищенный газ потребителям.

Благодаря наилучшим доступным технологиям и природоохранным установкам выбросы в атмосферу сократятся на 11,5 тысяч тонн. Важную роль батарея сыграет и для решения задач декарбонизации производства, поскольку с ее запуском выбросы СО2 уменьшатся на 2,2 млн тонн в год. Установка сухого тушения кокса позволяет внедрить безотходную технологию и утилизировать тепло кокса, вырабатывая дополнительно до 40 МВт электроэнергии.

Достижение гарантированных показателей и выход на проектную мощность комплекса запланированы на IV квартал 2024 года.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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