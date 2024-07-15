Бывших топ-менеджеров госкорпорации оставили под стражей

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов бывших топ-менеджеров ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» Александра Казакова и Евгения Мельникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после ухода из госкорпорации мужчина занялись бизнесом и, сославшись на старые профессиональные связи, пообещали челябинскому предпринимателю выгодные контракты на поставки аэронавигационного оборудования. Взамен один из обвиняемых был включен в число учредителей компании, а потом потребовал 1,5 млн рублей за выход из уставного капитала.

Казакова и Мельникова задержали в 2022 году, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба находятся в СИЗО.

В июне Центральный районный суд Челябинска продлил им срок содержания под стражей до 22 сентября.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Однако апелляционная инстанция оставила вердикт без изменения: бывшие топ-менеджеры госкорпорации проведут в СИЗО еще не менее 2 месяцев.

Челябинск, Павел Зварзин

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