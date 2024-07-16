14-летнего южноуральца, пропавшего 10 дней назад, нашли мертвым

14-летнего южноуральца, страдающего ДЦП и пропавшего 10 дней назад, нашли мертвым.

Как уже сообщал «Новый День», утром 6 июля подросток отправился с родителями по грибы. Отец ненадолго оставил его в машине одного, а когда вернулся, то сына не обнаружил. Это произошло рядом с поселком Бектыш в Еткульском районе.

В поисках мальчика было ежедневно задействовано более 500 человек – спасателей, полицейских, волонтеров, а также спецтехника.

Обследовано более 135 квадратных километров лесных территорий, около 700 километров асфальтированных и проселочных дорог. Обследовано все жилые помещения и нежилые строения, заброшенные колодцы, овраги в поселках Бектыш, Белоносово, Новобатурино, СНТ «Восход-1», «Восход-2», а также заброшенная ферма и окрестности города Коркино.

Спасатели «прочесали» водную акваторию и береговую линию озера Бектыш.

Тело мальчика нашли в болоте недалеко от места его исчезновения. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

Челябинск, Павел Зварзин

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