Выбирайте маршрут: в Челябинске начался масштабный ремонт проспекта Ленина

В Челябинске начался ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, запланировано восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

«В связи с высоким трафиком, работы будут производить преимущественно в ночное время, – пообещали в администрации. – Завершить ремонт планируется к 20 августа».

Отметим, что в роли подрядчика выступило ООО «УралДорСтрой», руководителя которой задержали в декабре 2023 года по подозрению в даче крупных взяток должностным лицам за покровительство, помощь в получении выгодных контрактов, а также приемку некачественных или невыполненных работ.

Сейчас следствие разбирается со 124 контрактами на общую сумму более 5,9 миллиарда рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт проспекта Ленина осуществляется в рамках регионального проекта «Дорожный рывок». На ремонт 2,5 км выделено 176,6 миллиона рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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