Студенты ЧелГУ начинают обучение по военно-учётным специальностям

В Челябинском государственном университете завершился конкурсный отбор студентов в Военный учебный центр при ЮУрГУ (ВУЦ). 99 парней начнут обучение военно-учётной специальности по программам подготовки солдат запаса или сержантов запаса в новом учебном году.

Обучение будущих военных специалистов стало возможным благодаря личному участию Губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Процедура потребовала подписания четырёхстороннего соглашения между Правительством Челябинской области, Министерством обороны Российской Федерации, ЧелГУ и ЮУрГУ. Для ЧелГУ это первый набор в ВУЦ. Заявки подали представители всех факультетов и институтов, а также филиалов в Миассе и Троицке.

«Впервые за почти 50-летнюю историю наш университет получил бюджетные места от Министерства обороны РФ и сразу на три взвода, – отметил проректор по учебной работе Артём Саламатов. – Ребята проявили большой интерес к обучению военному делу – это более 350 заявлений! После прохождения военно-врачебной комиссии, сдачи нормативов физической подготовки и отбора по успеваемости остались самые мотивированные».

Заместитель начальника военного учебного центра при ЮУрГУ полковник Константин Крикунов проинструктировал ребят и рассказал, чем они будут заниматься.

«Мы готовим ребят на кафедре танковых войск (взвод солдат) и кафедре связи (один взвод сержантов, один – солдат) 1,5 и 2 года, – комментирует Константин Крикунов. – Занятия будут проходить раз в неделю. В первом семестре общевоенная подготовка, которая включает уставы, строевую, военно-политическую и огневую подготовку, со второго семестра ребята приступают к обучению по своей военно-учётной специальности. Так, на кафедре танковых войск студенты будут заниматься ремонтом и обслуживанием бронетанковой техники, а на кафедре связи – эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием радиостанций».

Завершающим этапом для всех станут учебные сборы, где слушатели примут присягу, сдадут государственный экзамен и будут зачислены в запас.

Есть среди студентов ЧелГУ и те, кто настроен на продолжение военной карьеры.

«Мне интересно получить военно-учётную специальность и, возможно, развиваться в ней, – поделился студент направления «Таможенное дело» института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Никита Мещангин. – Содержательно конкурсный отбор для меня был несложным, однако высокая конкуренция заставила понервничать. В итоге я прошёл все этапы и с нетерпением жду занятий».

Учебный год слушатели начнут вместе с обучением по основной образовательной программе в ЧелГУ со 2 сентября, а уже в октябре откроется новый набор в Военный учебный центр. Подать заявки смогут студенты первого и второго курсов бакалавриата, с первого по третий курс специалитета, а также с первого по четвёртый курс – представители медицинских специальностей.

Подробнее можно узнать на сайте ЧелГУ.

Челябинск, Софья Артемьева

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