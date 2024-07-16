Опять взятка: в Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника ФСИН

ФСБ задержала начальника центра одной из исправительных колоний Челябинска по подозрению во взяточничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, в ходе предварительного следствия установлено, что с июля по ноябрь 2023 года индивидуальный предприниматель передал ему через посредника не менее 330 тысяч рублей за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов.

Кроме того, днем 11 июня текущего года представитель коммерческой организации лично передал сотруднику колонии не менее 130 тысяч рублей за ускорение процедур исполнения контрактов и снижение стоимости выполненных работ по пошиву изделий по договору подряда.

«Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290, п. «в» ч.5 ст. 290, ч.3 ст.291, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток), – рассказали в ведомстве. – Обвиняемые в получении и даче взяток задержаны, допрошены, им избраны меры

Полковника внутренней службы ФСИН отправили под домашний арест, взяткодатель заключен под стражу, уточнили в региональном УФСБ. Взятки давались при исполнении государственных контрактов на пошив форменной одежды для МВД, ФСВНГ и МЧС России за общее покровительство организаций и пошив в установленный срок изделий за счет привлечения сверхурочно к работам заключенных.

Коммерсант добавляет, что подозреваемым в даче взятки высокопоставленному сотруднику ГУФСИН по Челябинской области является генеральный директор ООО «Спецшвейснаб», уже являющийся «обвиняемым по уголовному делу о мошенническом хищении средств при исполнении государственного оборонного заказа на закупку вещевого имущества для нужд Росгвардии».

Челябинск, Павел Зварзин

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