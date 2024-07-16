На пожаре в Челябинской области погиб ребенок

Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства смерти малолетнего на пожаре
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в ночь на 16 июля в одном из домов по улице Курчатова города Сима Челябинской области произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 8-летнего мальчика.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки.
«В настоящее время следователем регионального СКР осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ходе проверки следователем будет дана оценка условиям проживания и воспитания малолетнего, по результатам принято процессуальное решение», – уточнили в ведомстве.
Челябинск, Павел Зварзин
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