УФАС запретило МУП «ПОВВ» продлевать контракты с подрядчиками

Челябинское муниципальное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) заподозрили в создании дискриминационных условий для подрядчиков. Речь идет о пролонгации контрактов без проведения конкурентных процедур.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском управлении ФАС России, в 2015-2016 годах ПОВВ по схеме закупки у единственного поставщика заключило с разными организациями 7 контрактов на капитальный ремонт сетей, благоустройство территорий после раскопок, строительство наружных водопроводов для подключения жилых домов. Когда сроки действия контрактов истекли, ПОВВ пролонгировало их, заключив дополнительные соглашения. Общий срок действия договоров составил 7 – 11 лет.

В УФАС считают, что пролонгация договора без проведения конкурентных процедур привела к необоснованному ограничению круга потенциальных участников, оказывающих аналогичные услуги.

Поскольку ПОВВ является субъектом естественной монополии и занимает доминирующее положение на рынке водоснабжения и водоотведения в Челябинске и ближайших населенных пунктах, подобное поведение, по мнению ведомства, ведет к созданию дискриминационных условий.

УФАС потребовало, чтобы предприятие прекратило заключать с подрядчиками дополнительные соглашения о продлении договоров и начало проводить конкурентные процедуры. В противном случае, предупредили в ведомстве, в отношении МУП «ПОВВ» будет возбуждено дело о нарушении закона «О защите конкуренции».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube