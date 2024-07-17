В Челябинске объявили забастовку водители автобусов одного из маршрутов

В Челябинске устроили забастовку водители автобусов одного из маршрутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром горожане пожаловались на отсутствие транспорта на маршруте №22а. Он идет через весь город – из микрорайона Парковй через центр на северо-западе в Ленинский район.

Раньше этот маршрут обслуживали микроавтобусы, но с 10 июня сменился перевозчик и на линию вышли автобусы среднего класса. Пассажиры стали жаловаться на увеличившийся интервал движения. А сегодня большинство водителей вообще не вышли в рейс, объявив забастовку: им вовремя не выплатили зарплату.

«Руководство объясняет это маленькой выручкой. Сотрудники взбунтовались – якобы и так недополучают, теперь ещё и не платят вовремя, – пишет telegram-канал Ural Mash. – Сегодня 13 автобусов не выехали со стоянок, но перевозчик обещает, что все они будут на линиях через час».

В соцсетях сообщают, что пока на маршруте только два автобуса.

Челябинск, Павел Зварзин

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