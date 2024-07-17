Дело спикера Катав-Ивановского Собрания депутатов будет пересмотрено

Прокуратура добилась отмены решения о назначении судебного штрафа бывшему председателю Собрания депутатов, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, спикер единолично устанавливал себе денежные поощрения в виде премий, достоверно зная, что выплаты премий ему, как выборному должностному лицу, законом и муниципальными нормативными правовыми актами не предусмотрены. Ущерб, причиненный бюджету Катав-Ивановского муниципального района, оценили в 60 тысяч рублей.

Постановлением Катав-Ивановского городского суда от 29.03.2024 уголовное дело в отношении бывшего председателя Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), прекращено с назначением судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Государственный обвинитель настаивая на вынесении обвинительного приговора, поэтому вердикт первой инстанции был обжалован в областной суд.

В апелляционной инстанции постановление Катав-Ивановского городского суда отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Челябинск, Павел Зварзин

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