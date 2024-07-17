Семья подростка, погибшего на дороге, потребовала 20 млн рублей у виновника ДТП

Семья 15-летнего челябинца, погибшего осенью прошлого года на дороге Челябинск – Хралуши , потребовала 20 миллионов у водителя, сбившего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, трагедия произошла 14 сентября в 19:30. Kia Sportage двигался со скоростью не менее 124 км/ч, выехал на правую полосу, предназначенную только для поворота направо в село Кременкуль, а затем – на полосу торможения и разгона, сбил 15-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении по краю проезжей части. Подросток погиб на месте.

За рулем автомобиля находился 61-летний житель Полетаево. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). На имущество обвиняемого стоимостью около 6 миллионов рублей наложен арест.

Сейчас дело передано в суд. Туда же поступил иск от семьи погибшего мальчика.

Челябинск, Павел Зварзин

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