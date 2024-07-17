В центре Челябинска автомобиль провалился в дыру на перекрестке

В центре Челябинска машина провалилась в дыру на перекрестке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и Свердловского на одной из полос в сторону автомобильного училища.

Дыра образовалась сегодня утром. Некоторое время автомобилистам удавалось ее объезжать, но какой-то момент машины, двигавшиеся по проспекту Победы и не успевшие проехать перекресток, существенно ограничили части перпендикулярного потока возможность маневра, и одна из легковушек влетела передним левым колесом в провал.

«Направлена информация о необходимости устранения данного недостатка в организацию, осуществляющую содержание данного участка улично-дорожной сети, – прокомментировали ситуацию в ГИБДД. – Сотрудники ООО «Строймеханизация», прибывшие на указанный адрес, оградили место обвала водоналивными блоками. Сейчас подрядчик работает на месте происшествия.

Ситуация взята на контроль».

Напомним, Свердловский проспект ремонтировали в прошлом году на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. В 2021 году реконструировали пересечение проспекта с трамвайными путями, рядом с которыми провалился сегодня асфальт. Кстати, это четвертый провал дорожного полотна на оживленных городских магистралях за последние 3 месяца: в мае аналогичное происшествие произошло на улице Первой Пятилетки, в июне – на Шоссе Металлургов и улице Российской.

«Что-то слишком много провалов, – отмечают горожане в соцсетях. – Может, у нас все-таки есть метро, а мы не знаем?»

Челябинск, Павел Зварзин

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