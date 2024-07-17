Имущество бывшего губернатора Челябинской области ушло с молотка

Имущество бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заложенное в «КредитУралБанке», ушло с молотка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дубровский стал главой Южного Урало в 2014 году, а в 2015 оказался самым богатым губернатором, задекларировав доход в 358 млн рублей.

В 2018 году ПО «Монтажник», связанная с семьей Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

Конгресс-холл так и не построили, но потратили на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей. В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник», хотя они настаивали, что это не так.

В сентябре 2022 года кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка выступили с требованием привлечь экс-губернатора и его сына Александра (к тому времени признанного банкротом) к субсидиарной ответственности в рамках банкротства компании. После этого суд наложил арест на имущество Дубровского-старшего на сумму почти в 1 миллиард рублей.

А в начале 2023 года тот же «Монтажник» подал в суд иск о признании экс-губернатора банкротом. В июле 2023-го суд объявил о начале процедуры личного банкротства Дубровского.

В ноябре Арбитражный суд Челябинской области обязал экс-главу региона предоставить список имущества, достаточного для погашения задолженности на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей.

В январе текущего года суд признал процедуру реструктуризации долгов Дубровского завершенной и потребовал продать его имущество в течение полугода.

Сегодня стало известно о реализации заложенного в «КредитУралБанке». Заплатив 28,8 млн рублей, новый собственник получил 7 нежилых зданий общей площадью 4,6 тыс квадратных метров – цеха, склады, столярную мастерскую, трансформаторную подстанцию, краны, ленточный конвейер, автоматическую систему сжигания, три самовольные постройки, а также право аренды участка 35,2 тысячи квадратных метров.

Правда, первоначально стоимость этого имущества заявлялась в сумме свыше 60 млн рублей, но желающих приобрести его за такую сумму не нашлось.

Челябинск, Павел Зварзин

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