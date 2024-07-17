Южноуральские подростки претендуют на зарплату от 30 тысяч рублей

Южноуральские подростки претендуют на зарплату не менее 30 тысяч рублей. Анализ резюме несовершеннолетних провели специалисты портала «Зарплата.ру».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение месяца число жителей области в возрасте 14-17 лет, желающих работать, выросло в 1,5 раза. Подростки готовы стать официантами, баристами, продавцами, курьерами, администраторами, упаковщиками, комплектовщиками, менеджерами по продажам. И хотели бы получать за свой труд не менее 31,5 тысячи рублей. Это на четверть выше прошлогодних зарплатных ожиданий юных южноуральцев.
При этом у девушек аппетиты выше, чем у юношей: если парни в среднем ожидают денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, то их ровесницы – почти 32,5 тысяч рублей.
Челябинск, Софья Артемьева
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