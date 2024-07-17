В Челябинской области ввели режим ЧС в отдельно взятом доме

В Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации в отдельно взятом доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о доме №16 по улице Титова в Верхнеуральске. В минувшие выходные, во время сильных дождей, задние затопило, так как там начался капитальный ремонт крыши и кровлю просто разобрали. Вода хлынула в квартиры и залила систему электроснабжения.

В итоги на экстренном заседании комиссии с участием регионального оператора капитального ремонта было решено было решено ввести режим ЧС локального характера, чтобы, минуя конкурсные процедуры, во внеочередном порядке направить деньги на ремонт.

Ремонт обещают начать в ближайшее время.

Верхнеуральск, Софья Артемьева

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