Праздники и проблемы: в Металлургическом районе Челябинска закрыли движение на двух напряженных перекрестках

В Металлургическом районе Челябинска на 2 месяца закрывается движение на двух напряженных перекрестках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с реконструкцией теплотрассы на улице Сталеваров будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по этой улице от дома №26 до дома №42. При этом полностью будет закрыто движение транспорта по улице Коммунистической и улице Богдана Хмельницкого на пересечениях с улицей Сталеваров до 22 часов 20 сентября.

Кроме того, до 21 июля закрыто движение по улице Первого Спутника на участке между улицами Дегтярева и Жукова. Это связано «с подготовкой праздничного мероприятия, посвященного Дню металлурга, и в целях обеспечения безопасности».

Челябинск, Павел Зварзин

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