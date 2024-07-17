Южноуралец, забивший женщину и изнасиловавший ее труп, получил пожизненный срок

В Челябинске вынес приговор Олегу Пеленеву, жестоко убившему женщину и изнасиловавшему ее труп.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, 15 июля прошлого года мужчина в Нязепетровске решил забрать деньги из магазина ритуальных услуг, где работала его знакомая.

Чтобы получить ключ от магазина он забрался во двора дома женщины, дождался хозяйку и забил ее до смерти гвоздодером.

После того как жертва скончалась, он надругался над ее телом, а потом отправился в магазин и похитил около 240 тысяч рублей. Убийцу задержали в Магнитогорске.

«Собранные следственными органами СК России по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших), – сообщили в ведомстве. – Суд назначил фигуранту наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима».

Каким образом будет на год ограничена свобода для человека, приговоренного к пожизненному заключению, не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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