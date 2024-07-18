Завершено следствие по делу о гибели на дороге семьи с маленькими детьми

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Усть-Катава, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть 4 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, днем 4 марта молодой человек на автомобиле HYUNDAI SANTA FE двигался по автодороге Усть-Катав – село Орловка (Катав-Ивановский муниципальный район, пошел на обгон, но убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии, выехал на эту полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, в котором ехали супруги с тремя детьми.

«В результате дорожно-транспортного происшествия супруги и двое детей 2017 г.р. и 2024 г.р. скончались на месте происшествия, ребенку 2018 г.р. причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц) направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу», – рассказали в прокуратуре.

Челябинск, Павел Зварзин

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