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Четверг, 18 июля 2024, 09:47 мск

Новости Челябинск

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В Челябинской области существенно расширен запрет на привлечение мигрантов к работе

В Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов – соответствующие документы подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к уже существующим ограничениям добавлены:

  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
  • деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
  • деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
  • деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
  • деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

Эти нововведения коснуться около 60% мигрантов, работающих на патентной основе, – это около 12,5 тысяч человек.

Запрет вступит в силу с 19 ноября.

«Оставшиеся 40% иностранных граждан, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве», – уточнили в правительстве региона.

Напомним, ранее был введен запрет для мигрантов на такие виды деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также работа в такси и на арендованной машине.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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