В Челябинской области существенно расширен запрет на привлечение мигрантов к работе

В Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов – соответствующие документы подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к уже существующим ограничениям добавлены:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;

деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

Эти нововведения коснуться около 60% мигрантов, работающих на патентной основе, – это около 12,5 тысяч человек.

Запрет вступит в силу с 19 ноября.

«Оставшиеся 40% иностранных граждан, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве», – уточнили в правительстве региона.

Напомним, ранее был введен запрет для мигрантов на такие виды деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также работа в такси и на арендованной машине.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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