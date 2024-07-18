В Челябинской области существенно расширен запрет на привлечение мигрантов к работе

В Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов – соответствующие документы подписал губернатор Алексей Текслер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», к уже существующим ограничениям добавлены:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
- деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
- деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.
Эти нововведения коснуться около 60% мигрантов, работающих на патентной основе, – это около 12,5 тысяч человек.
Запрет вступит в силу с 19 ноября.
«Оставшиеся 40% иностранных граждан, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики: в строительстве и обрабатывающем производстве», – уточнили в правительстве региона.
Напомним, ранее был введен запрет для мигрантов на такие виды деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также работа в такси и на арендованной машине.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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