МЧС предупреждает: в Челябинске может прогреметь взрыв

МЧС предупредило жителей Челябинска о том, что в городе может прогреметь взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном главке, 18 июля в период с 09:00 до 12:00 на одном из предприятий в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. В связи с этим могут раздаваться громкие звуки, похожие на взрывы.

Горожан просят не беспокоиться.

Челябинск, Павел Зварзин

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