Деменция: как распознать и предупредить – новые исследования ученых

К 2050 году число людей с деменцией вырастет в 3 раза – с 50 млн до 152 млн человек. Южноуральский врач-невролог Светлана Максимова рассказала, как распознать и предупредить это заболевание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый врач, который встречает пациента и выявляет у него признаки деменции – это участковый терапевт. Если он находит признаки заболевания – пациента направляют к неврологу или психиатру для подтверждения диагноза.

«Определить деменцию на начальной стадии достаточно сложно, поскольку нарушения памяти и мышления выражены незначительно. Близкое окружение пациента чаще всего воспринимает признаки деменции как возрастные изменения, – говорит Светлана Максимова. – Основные симптомы ранней деменции – трудности в освоении новой информации, резкая смена настроения, нарушение ориентации. Деменцию также можно спутать с депрессией, и наоборот. В обоих состояниях у человека проявляются замедленное мышление и трудности в общении».

Чаще всего деменция является сопутствующим заболеванием, например, при болезни Альцгеймера или рассеянном склерозе, также появляется после инсульта. Также деменция может появиться после травмы головного мозга или вследствие роста новообразований в центральной нервной системе.

Основные признаки деменции:

➖Трудности с запоминанием информации

➖Снижение интеллектуальных способностей

➖Потеря имеющихся навыков и трудности освоения новых

➖Забывчивость

➖Нарушения сна

«В качестве профилактики нужно заставлять свой мозг работать: читать книги, решать сканворды, головоломки, логические задачи. Изучение иностранных языков хорошо держит мозг в тонусе. Также важно быть социально активным: новые друзья и впечатления расширяют нейронные связи», – напоминает врач.

К сожалению, деменцию невозможно полностью вылечить. Однако при своевременном комплексном подходе можно замедлить ее развитие, отмечают в минздраве Челябинской области.

А ученые из Школы общественного здравоохранения имени Филдинга (США), утверждают, что снижение давления до 120 мм рт. ст. или менее с течением времени оказывает умеренное влияние на снижение заболеваемости деменцией.

Результаты их исследования опубликовал журнал Alzheimer's & Dementia: A Journal of the Alzheimer's Association.

Группу из почти 7 тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет наблюдали в течение 20 лет. На момент начала исследования ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений. С течением времени деменция развилась почти у 9% испытуемых. Однако среди тех, кто поддерживал систолическое давление ниже 120 мм рт. ст., зафиксировано на 10% меньше случаев заболевания.

Гериатры рекомендуют для предупреждения деменции употреблять в достаточном количестве витамины группы В, витамин D, цинк, железо и сложные углеводы.

Челябинск, Софья Артемьева

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