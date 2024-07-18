Деменция: как распознать и предупредить – новые исследования ученых

К 2050 году число людей с деменцией вырастет в 3 раза – с 50 млн до 152 млн человек. Южноуральский врач-невролог Светлана Максимова рассказала, как распознать и предупредить это заболевание.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый врач, который встречает пациента и выявляет у него признаки деменции – это участковый терапевт. Если он находит признаки заболевания – пациента направляют к неврологу или психиатру для подтверждения диагноза.
«Определить деменцию на начальной стадии достаточно сложно, поскольку нарушения памяти и мышления выражены незначительно. Близкое окружение пациента чаще всего воспринимает признаки деменции как возрастные изменения, – говорит Светлана Максимова. – Основные симптомы ранней деменции – трудности в освоении новой информации, резкая смена настроения, нарушение ориентации. Деменцию также можно спутать с депрессией, и наоборот. В обоих состояниях у человека проявляются замедленное мышление и трудности в общении».
Чаще всего деменция является сопутствующим заболеванием, например, при болезни Альцгеймера или рассеянном склерозе, также появляется после инсульта. Также деменция может появиться после травмы головного мозга или вследствие роста новообразований в центральной нервной системе.
Основные признаки деменции:
➖Трудности с запоминанием информации
➖Снижение интеллектуальных способностей
➖Потеря имеющихся навыков и трудности освоения новых
➖Забывчивость
➖Нарушения сна
«В качестве профилактики нужно заставлять свой мозг работать: читать книги, решать сканворды, головоломки, логические задачи. Изучение иностранных языков хорошо держит мозг в тонусе. Также важно быть социально активным: новые друзья и впечатления расширяют нейронные связи», – напоминает врач.
К сожалению, деменцию невозможно полностью вылечить. Однако при своевременном комплексном подходе можно замедлить ее развитие, отмечают в минздраве Челябинской области.
А ученые из Школы общественного здравоохранения имени Филдинга (США), утверждают, что снижение давления до 120 мм рт. ст. или менее с течением времени оказывает умеренное влияние на снижение заболеваемости деменцией.
Результаты их исследования опубликовал журнал Alzheimer's & Dementia: A Journal of the Alzheimer's Association.
Группу из почти 7 тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет наблюдали в течение 20 лет. На момент начала исследования ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений. С течением времени деменция развилась почти у 9% испытуемых. Однако среди тех, кто поддерживал систолическое давление ниже 120 мм рт. ст., зафиксировано на 10% меньше случаев заболевания.
Гериатры рекомендуют для предупреждения деменции употреблять в достаточном количестве витамины группы В, витамин D, цинк, железо и сложные углеводы.
Челябинск, Софья Артемьева
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