Главы всех районов Челябинска уходят в отставку

Главы всех семи районов Челябинска уходят в отставку.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, это обязательная процедура, необходимая при реорганизации администраций внутригородских районов.

Без работы бывшие главы районов не останутся: они по-прежнему будут возглавлять районы, но уже в статусе не выборных лиц, а муниципальных служащих, как это было до 2014 года.

Напомним, 10 лет назад был принят закон «О статусе Челябинского городского округа», согласно которому в городе сформировали автономные районные советы муниципальных депутатов, избираемые в ходе прямых выборов. И уже эти советы делегировали своих представителей в городскую Думу и выбирали главу района.

Главной целью реформы называли четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Горожане неоднократно заявляли, что реформа себя не оправдала. Но чиновники и депутаты долгое время утверждали обратное. До тех пор, пока в районных советах не стало расти число «независимых» и оппозиционных депутатов. Особого влияния на принятие решений последние не оказывали, но активно освещали неудобные для чиновников проблемы или вопросы, которые властям не хотелось бы выносить на слишком яркий свет.

Но в 2023 году изменился федеральный тренд: начатый в первой половине 2010-х эксперимент по превращению региональных «столиц» в мини-подобия Москвы и Санкт-Петербурга решили сворачивать, и в тех городах, где, как и в Челябинске, ввели двухуровневую систему управления, заговорили о возврате к привычному единоначалию.

В общем, у челябинских властей оказалось достаточно причин для пересмотра своего отношения. И быстро нашлись инициативные городские депутаты, выступившие с предложением отказаться от внутригородских районов как самостоятельных (как оказалось, только формально) муниципальных единиц.

Законодательную инициативу вынесли на публичные слушания, которые и прошли достаточно мирно 12 июля прошлого года. А уже в сентябре законопроект направили в региональный парламент.

Сомнений в его принятии не было. Но утверждать документ не торопились – благо, времени до следующих выборов городской Думы было достаточно. Необходимый документ был принят только в конце марта текущего года.

Челябинск наделили статусом городского округа, полномочия администрации и глав внутригородских районов прекращаются с 1 октября 2024 года; советов депутатов внутригородских районов – со дня первого заседания Челябинской городской Думы нового созыва.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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