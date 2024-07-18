В Челябинске группа подростков избила пенсионеров

В Челябинске группа подростков напала на пенсионеров.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе во дворе дома №65 на улице Артиллерийской. Происходящее зафиксировала камера домофона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое мужчин сидели на скамейке, когда к ним подошли шестеро подростков и начали избивать одного из них. Очевидцы утверждают, что парни были с ножами.

Мужчину повалили на землю и продолжили избивать, затем взялись за второго, он тоже упал. Оба мужчины госпитализированы, но ножевых раений у них не обнаружено.

В полиции заявили, что все участники инцидента уже установлены, выясняются обстоятельства и детали произошедшего. Между тем, местные жители утверждают, что местная подростковая группировка давно терроризирует окрестности, «балуясь» ножами и электрошокерами.

Челябинск, Павел Зварзин

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