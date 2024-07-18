На Южном Урале рабочий погиб на несанкционированной стройке

В Сосновском районе двух рабочих ударило током, один погиб.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в деревне Шигаево. Во время стройки ангара из металлоконструкций рядом с воздушной линией электропередачи (ЛЭП) двое строителей попали под напряжение, одних из них скончался на месте.
В пресс-службе челябинского филиала ПАО «Россети Урал» заявили, что стройка несанкционированная и находится в охранной зоне ЛЭП.
Сейчас на месте работают специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
Челябинск, Павел Зварзин
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