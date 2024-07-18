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Четверг, 18 июля 2024, 18:17 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале рабочий погиб на несанкционированной стройке

В Сосновском районе двух рабочих ударило током, один погиб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в деревне Шигаево. Во время стройки ангара из металлоконструкций рядом с воздушной линией электропередачи (ЛЭП) двое строителей попали под напряжение, одних из них скончался на месте.

В пресс-службе челябинского филиала ПАО «Россети Урал» заявили, что стройка несанкционированная и находится в охранной зоне ЛЭП.

Сейчас на месте работают специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Челябинск, Павел Зварзин

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