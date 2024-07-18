Суд существенно увеличил размер компенсации за смерть пациентки в больнице

Суд увеличил размер компенсации морального вреда за смерть пациентки в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, суд апелляционной инстанции рассмотрел представление прокурора Аргаяшского района и жалобу истца по гражданскому делу о взыскании с ГБУЗ «Районная больница села Аргаяш» морального вреда, причиненного смертью пациента.

16 августа 2019 в приемное отделение больницы после ДТП была доставлена 39-летняя женщина с рвано-резаной раной левого бедра, которая впоследствии скончалась.

«В судебном заседании установлена косвенная (опосредованная) причинно-следственная связь между многочисленными дефектами в оказании медицинской помощи погибшей (неверное и несвоевременное выполнение диагностических и лечебных мероприятий, неправильная оценка тяжести состояния здоровья погибшей при поступлении в медицинское учреждение) и неблагоприятными последствиями в виде смерти.

При вынесении решения о взыскании морального вреда в пользу сына погибшей суд первой инстанции оценил компенсацию в 200 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве. – В апелляционной жалобе истца и представлении прокурора размер компенсации морального вреда был оспорен.

С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, требований принципов разумности и справедливости судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда изменила решение Аргаяшского районного суда, увеличив размер компенсации, подлежащего взысканию в пользу истца, до 500 тысяч рублей.

Апелляционное определение вступило в законную силу».

Челябинск, Павел Зварзин

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