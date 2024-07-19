В Челябинске ради «Иванушек» изменят маршруты общественного транспорта

В субботу, 20 июля, в Челябинске изменят пять автобусных и один троллейбусный маршрут. Это связано с Днем металлурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», вечером на стадионе «Восход» в Ленинском районе будет выступать группа «Иванушки International». Поэтому с 17 до 23 часов будет закрыто движение на участке улицы Новороссийской от Лизы Чайкиной до Машиностроителей.

В это время автобусы маршрутов №19, 33, 65с, 91 и 483 будут объезжать закрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и Масленикова, а троллейбус №25 будет ходить по маршруту ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – «Солнечный берег».

Челябинск, Софья Артемьева

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