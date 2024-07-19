В реке Урал всплыл мусорный пакет с телом женщины

В Магнитогорске в реке Урал обнаружили мешок с телом женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, большой куль в воде заметили 18 июля вблизи улицы Николая Шишка в Орджоникидзевском районе. В свертке из мусорных мешков с прикрепленным грузом находилась мертвая женщина со связанными конечностями и полимерным пакетом на голове. На голове зафиксированы многочисленные травмы.

Установлено, что жертвой убийц стала 31-летняя горожанка, пропавшая в июне текущего года.

«Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе лица, его совершившего», – рассказали в ведомстве.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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