Хобби среднего возраста: кто больше всех проводит время в онлайн-кинотеатрах

За шесть месяцев 2024 года общее время, потраченное зрителями на онлайн-просмотр фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с первым полугодием 2023. Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне 35-44 лет, а основная часть интернет-трафика стриминговых платформ приходится на мужчин. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

В категории сериалов зрители чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», интерес к которому сохранился и в 2024 году. Большим спросом также пользуются многосерийные ленты в стиле комедии и мелодрамы. А в топ-3 самых быстрорастущих жанров вошли драма (+64%), семейный (+62%) и боевик (+50%).

Среди полнометражных фильмов россияне отдают предпочтение комедиям, количество просмотров кинолент этой категории выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91%), историческое кино (+42%) и семейное кино (+34%). Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время после 18 часов, а самый популярный день для кинопросмотра – воскресенье.

В Челябинской области 68% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на жителей 25-44 лет, из них 37% – на зрителей возрастной группы 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатре Wink (12% всего трафика), у аудитории 55+ популярен также видеоконтент на платформах ivi и «Смотрим.ru».

В структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров в Челябинской области приходится на мужчин (56%). Они наиболее активны на платформе кинопоиска. Однако есть стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на ivi челябинки потребляют более 60% трафика, а на PREMIER этот показатель равен 56%.

Челябинск, Софьбя Артемьева

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