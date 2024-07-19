На Южный Урал возвращается жара, а за ней – похолодание

В Челябинскую область возвращается жара, а потом существенно похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в субботу, 20 июля, воздух в регионе прогреется до +28 градусов. В воскресенье будет еще жарче – до +30. В течение двух дней возможны кратковременные дожди и грозы.

Следующая неделя начнется с похолодания: в первые три дня дневная температура будет подниматься не выше +20, а в четверг прогнозируется максимум +18. Всю неделю будут идти дожди разной1 интенсивности.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube