Глобальная угроза: ученые заявили о существенном снижении кислорода в водных системах

Человечество столкнулось с новой глобальной проблемой: сокращение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества. Об этом заявила группа ученых университета Санта-Круз. Их поддержали коллеги из других вузов системы Калифорнийского университета. Совместная статья опубликована в июльском номере журнала Nature Ecology & Evolution.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уровень кислорода в воде оказался одной из так называемых планетарных границ – глобальных экологических показателей, определяющих способность Земли поддерживать существование человечества. И, по словам ученых, быстрая и постоянная деоксигенация водных сред Земли говорит о приближении к критическому порогу содержания кислорода.

«В последние десятилетия концентрация растворенного кислорода существенно снизилась во всех водных экосистемах: от ручьев и рек, озер, водохранилищ и прудов до эстуариев, берегов и океанов, – отмечают авторы статьи. – С 1980 года озера и водохранилища потеряли соответственно 5% и 18% кислорода».

В морях за 60 лет этот показатель сократился на 2%. На первый взгляд, это немного, однако, если учесть, что мировой океан занимает 70% поверхности Земли, эта «малая потеря» получает большой масштаб в абсолютных величинах.

При этом в морских экосистемах наблюдаются значительные различия в степени истощения кислорода. Например, в глубоких водах у Центральной Калифорнии содержание растворенного кислорода снизилось за последние несколько десятилетий на 40%.

«Водное дезоксигенирование тесно связано с изменениями в климате и землепользовании, – отметил ведущий автор исследования Кевин Роуз, доцент кафедры биологии и гражданского и экологического инжиниринга в Политехническом институте Ренсселара. – Это вызвано снижением растворимости кислорода в воде в результате повышения температуры, снижения глубоководной вентиляции из-за более сильного и длительного расслоения и увеличения потребления кислород, связанного как с повышенной температурой, так и с повышенным вводом питательных и органических веществ».

Он добавил, что глобальное потепление и загрязняющие вещества нарушают биогеохимические процессы в водных экосистемах, отрицательно сказываясь как на пресноводных, так и на морских видах. Отдельные организмы часто испытывают снижение сенсорных способностей, размера тела и размножения. Низкий уровень кислорода также может привести к массовой гибели обитателей водоемов и экологическим нарушениям. А это, в свою очередь, несет угрозу таким сферам как рыболовство, аквакультура, туризм.

Москва, Игорь Юров

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