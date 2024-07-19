На Южном Урале срочно вывезли детей из загородного лагеря

В Чебаркульском районе Челябинской области в середине смены закрыли детский загородный лагерь, детей срочно отправили по домам.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в воде из питьевой скважины лагеря «Лесная сказка» обнаружили повышенное содержание марганца.
В связи с нарушением СанПиН суд принял решение закрыть лагерь на 90 суток. Домой отправили около 400 детей.
Будет ли компенсирована стоимость путевок, не сообщается.
Чебаркуль, Павел Зварзин
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