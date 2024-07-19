На Южном Урале срочно вывезли детей из загородного лагеря

В Чебаркульском районе Челябинской области в середине смены закрыли детский загородный лагерь, детей срочно отправили по домам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в воде из питьевой скважины лагеря «Лесная сказка» обнаружили повышенное содержание марганца.

В связи с нарушением СанПиН суд принял решение закрыть лагерь на 90 суток. Домой отправили около 400 детей.

Будет ли компенсирована стоимость путевок, не сообщается.

Чебаркуль, Павел Зварзин

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