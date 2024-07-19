Вынесен приговор южноуральцу, изнасиловавшему маленьких внучек

Челябинский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Верхнего Уфалея, обвиненного в изнасиловании маленьких девочек.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, летом 2023 года, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении внучек его сожительницы – двух девочек 7-ми и 10-ти лет.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительному наказанию в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения сроком на 10 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube