Какао станет больше: обнаружены новые источники какао-бобов

Ученые обнаружили новые виды деревьев какао, которые позволят получать какао-бобы даже в условиях изменения климата и остановить рост цен на дефицитный продукт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня основным поставщиком какао в мире является Западная Африка, а точнее – Гана и Кот-д'Ивуар, однако в 2024 году она столкнулась с продолжительной засухой и болезнями растений. А вид Theobroma cacao, который дает какао-бобы, зависим от погодных условий. В результате цены на какао во всем мире существенно выросли. Поэтому актуальным стал вопрос альтернативных источников какао.

Во влажных тропических лесах Южной Америки обнаружено три новых вида растений, родственных Theobroma cacao: Theobroma globosum, Theobroma nervosum и Theobroma schultesii. Ученые полагают, что они могут заменить привычные деревья какао в условиях меняющегося климата и остановить рост цен на продукты, получаемых из какао, пишет Kew Bulletin.

Между тем, по данным Совета по какао Ганы (СКГ), урожай какао-бобов в Гане в текущем аграрном году составит 429 тыс тонн, что на 55% меньше, чем в предыдущем. Виновата не только засуха: пятая часть плантаций, дающих какао-бобы, поражена болезнью, вызываемой вирусом.

В итоге держатели фьючерсов на поставки продукта рискуют в ближайшее время потерять до 1 млрд долларов.

Вместе с тем, засуха в Западной Африке, вызванная Эль Ниньо, начала отступать, и цены на какао пошли вниз. Сейчас тонна стоит уже не 12 тысяч, как 3 месяца назад, а 8 тысяч долларов.

Специалисты прогнозируют дальнейшее улучшение погоды в регионе и рост урожая. Например, в следующем сезон прогнозируется превышения предложения какао над спросом более чем на 300 тысяч тонн. Сейчас дефицит составляет около 700 тысяч тонн.

Москва, Игорь Юров

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