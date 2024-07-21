Челябинец обиделся на подругу и разбил ее автомобиль

Челябинец поссорился с подругой и разбил ее автомобиль.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, в Отдел полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску поступило заявление от местной жительницы о повреждении ее автомашины «Toyota Camry», припаркованной у дома по улице Черкасской. Сумму ущерба она оценила в 245 тыс рублей.
Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что незадолго до произошедшего у хозяйки машины произошел конфликт с сожителем. Женщина предположила, что именно он разбил ее автомобиль.
35-летнего мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции.
Он пояснил, что, расстроился после ссоры, поэтому бил машину руками и ногами, разбив стекла и оставив вмятины на капоте.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»