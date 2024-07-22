В Челябинске в течение суток выпала половина месячной нормы осадков

В Челябинске в течение суток 21 июля выпала половина месячной нормы осадков.

В Челябинском ЦГМС заявили, что вчера на город выпала половина месячной нормы осадков.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в воскресенье по всей территории области прошли кратковременные дожди с грозами, местами сильные. В разных территориях выпало от 1 до 47 мм осадков.

Наиболее сильный ливень зафиксировано в Челябинске, где только в течение 1 часа выпало 37 мм осадков.

Ночью последствия непогоды в городе устраняли 195 дорожных рабочих и 112 единиц техники. Сегодня уборка улиц продолжается: по информации районных администраций 538 дорожных рабочих и 164 единицы техники расчищают дорожное покрытие, тротуары, прилотковую часть, остановки общественного транспорта, вывозят мусор.

Отметим, что сегодня вероятность сильных ливней и гроз с градом сохраняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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