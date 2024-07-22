Суд отказал в изменении меры пресечения экс-вице-мэру Челябинска

Челябинский областной суд отклонил жалобу защиты бывшего вице-мэра, экс-председателя Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере Сергея Репринцева, обвиняемого в получении крупной взятки и находящего под стражей.

Как уже сообщал «Новый День», Репринцева задержали 4 июля. По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы чиновник получил через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 миллионов рублей за обеспечение содействия в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе города.

В отношении бывшего муниципального служащего возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, -до 4 сентября текущего года.

Сторона защиты обжаловала это решение и просила избрать более мягкую меру пресечения, указывая на отсутствие намерений у экс-чиновника скрыться и препятствовать следствию, а также на изъятие загранпаспорта.

Адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или более мягкую.

Однако областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Напомним, Главное управление архитектуры Сергей Репринцев возглавил в апреле 2017 года, когда мэром был Евгений Тефтелев. Как и градоначальник, чиновник был выходцем из Магнитогорска, где и жил до 2015 года. Там он возглавляя МУП «Проектно-производственное архитектурное бюро».

В августе 2015 года Репринцев переехал в Челябинск, став и.о. директора МУП «Архитектурно-планировочный центр». После того, как управление архитектуры и градостроительства было преобразовано в одноименный комитет, статус его повысился до вице-мэра.

Администрацию Челябинска он покинул в январе 2020 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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