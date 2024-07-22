Число погибших в ДТП в Каслинском районе увеличилось

Число погибших в ДТП, произошедшем неделю назад в Каслинском районе, выросло до шести человек.

Как уже сообщал «Новый День», авария 14 июля в 11:20 на 37-м километре автодороги «Тюбук – Усть-Багаряк». 24-летний водитель машины «Лада Веста», при съезде с главной дороги на второстепенную, не пропустил встречный автомобиль «Шевроле Нива».

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада», а также двое мужчин-пассажиров, 21 и 25 лет, от полученных травм скончались на месте. Ехавшая вместе с ними 17-летня девушка позднее умерла в больнице.

Кроме того, водитель автомобиля «Шевроле Нива» и его пассажирки – 38-летняя женщина и девочка 12 лет – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сегодня в отделе МВД России по Каслинскому району сообщили, что девочка и женщина скончались.

Челябинск, Павел Зварзин

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