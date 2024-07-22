российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 июля 2024, 17:38 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Грозовой фронт задержится на Южном Урале

В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, грядущей ночью В большинстве районов региона ожидаются сильные дожди, ливни, возможен крупный град. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Днем во вторник в большинстве районов, в том числе и в Челябинске, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,