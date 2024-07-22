Грозовой фронт задержится на Южном Урале

В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, грядущей ночью В большинстве районов региона ожидаются сильные дожди, ливни, возможен крупный град. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Днем во вторник в большинстве районов, в том числе и в Челябинске, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

Челябинск, Павел Зварзин

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