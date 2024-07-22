«Челябоблкоммунэнерго» уличили в навязывании невыгодного контракта бюджетному учреждению

АО «Челябоблкоммунэнерго» уличили в навязывании невыгодных условий договора теплоснабжения детской музыкальной школе в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС по Челябинской области, для заключения контракта на оказание услуг по передаче тепла в 2024 году компания потребовала, чтобы в бюджетном учреждении «Детская музыкальная школа №1» Златоуста был введен ежесуточный учет принятой тепловой энергии в журнале учета. Раньше этого требовали правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, но сейчас они утратили силу.

Школа, не согласилась с проектом контракта, так как условия АО «Челябоблкоммунэнерго» не предусмотрены требованиями действующего законодательства, и направила протокол разногласий для исключения неактуальных пунктов. Однако «Челябоблкоммунэнерго» отказывается убирать из документа спорные пункты и настаивает на согласовании контракта в своей редакции.

Управление ФАС России по Челябинской области усмотрело в действиях компании признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и предупредило «Челябоблкоммунэнерго» о необходимости изменить условия и заключить контракт со школой до 20 августа.

В случае неисполнения требований будет возбуждено антимонопольное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

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