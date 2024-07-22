Бастрыкин потребовал доклад о нападении бродячих собак на юного южноуральца

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с информацией о нападении бродячих собак в Озерске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент, попавший в поле зрения главного следователя Урала, произошел 20 июля. Стая бездомных животных набросилась на женщину с ребенком, укусив мальчика в лицо. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Горожане жалуются, что в населенном пункте обитает большое количество безнадзорных собак, однако мер к организации их отлова не принимается.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о причинах допущенной по нему волокиты», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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