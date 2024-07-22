«Почти как снятие обвинений…» Челябинскую спортсменку дисквалифицировали в UFC

Челябинскую спортсменку Ирину Алексееву, выступающую в UFC, дисквалификацию на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняло Антидопинговое агентство по спортивным единоборствам (CSAD).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 34‑летняя чемпионка мира по самбо начала выступать в смешанных единоборствах в 2019 году, в UFC дебютировала в 2023‑м и успела провести два боя.

Тест, о котором идет речь, она сдала за месяц до прошлогоднего турнира. USADA – агентство, занимавшееся до 1 января 2024 года проверкой тестов спортсменов, не сообщало результаты около 5 месяцев, хотя обычно их оглашают через неделю. За это время Алексеева сдала еще три пробы: две до боя с американкой Мелиссой Маллинс 14 октября в Лас-Вегасе и одну сразу после встречи. Все они оказались чистыми. Но 31 октября Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о наличии допинга в тесте Алексеевой, и теперь ее дисквалифицировали на 1 год. Но поскольку отсчет ведется с момента последнего боя, срок наказания истечет уже 15 октября.

«Допинг у меня нашли, по всей видимости, из святого духа. У меня все тесты всегда были чистые, я принимаю только разрешенные БАДы уже лет шесть. Обычно результаты анализов приходят через неделю, а тут результат решили прислать спустя почти пять месяцев, при этом после этого я несколько раз сдавала анализы на допинг, включая день последнего боя, и все они были чистыми, хотя вещества, которые у меня как будто нашли, сидят в крови и моче где-то до года», – цитирует Алексееву Metaratings.ru.

«Для нас текущее решение – почти как снятие обвинений, – заявил «Матч ТВ» менеджер спортсменки Александр Скаредин. – За восемь лет до этого были в пуле тестирования – все тесты чистые, после июля тоже все тесты чистые. Скорее всего, вопрос в загрязненном спортпите. На что профессиональным спортсменам нужно очень серьезно обращать внимание. В общем, ничего страшнее случившегося у нас не будет. Мы и планировали, что Ирина проведет бой не раньше середины осени».

Однако, по словам специалистов, Спортивная комиссия Невады имеет право ввести собственные санкции в отношении россиянки, так как поединок проходил в Лас-Вегасе.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube