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Понедельник, 22 июля 2024, 17:39 мск

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Южноуральцы жалуются часовые очереди в областном СПИД-центре

Южноуральцы жалуются на работу областного СПИД-центра: чтобы получить жизненно важные лекарства, людям приходится по несколько часов стоять в очереди. Доходит почти до драк. Ситуация длится уже полгода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в самом центре заявляют, что причина кроется в проблемах с поставками. Раньше необходимый препарат можно было получить с запасом на три месяца, но с февраля начались перебои в поставках и возник дефицит. Но, подчеркивают в центре, сейчас получена новая партия лекарства, и его снова будут выдавать с трехмесячным запасом.

Челябинск, Павел Зварзин

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