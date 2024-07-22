Бывшие топ-менеджеры ЧРЗ «Полет» не смогли изменить меру пресечения

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов бывших топ-менеджеров АО «ЧРЗ «Полет».

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2023 года бывшего генерального директора АО ЧРЗ «Полет» (входит в АО «Концерн «Вега» холдинга «Радиоэлектроника») Александра Нестерова задержали в Москве, а директора по коммерческой деятельности завода Андрея Белимова – в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, они приняли и оплатили фактически невыполненные опытно-конструкторские работы в рамках государственного оборонного заказа, причинив государству ущерб в размере 100 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

3 июля Центральный районный суд Челябинска продлил им меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября 2024 года.

Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитных более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Однако областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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