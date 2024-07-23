В туалетах одного из южноуральских детских лагерей обнаружили видеокамеры

В туалетах детского оздоровительного лагеря «Искорка» в Чебаркуле обнаружили видеокамеры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Общественной палаты Челябинской области, родители одной из отдыхающих в лагере девочек высказали крайнюю обеспокоенность этим фактом, так как руководство лагеря не только не получило на установку подобной системы видеонаблюдения согласия родителей, но и даже не поставило их в известность.

Общественники направили запрос в прокуратуру Челябинской области с просьбой дать правовую оценку действиям руководства лагеря и принять необходимые меры.

«В ходе проверки было установлено, что в соответствии с приказом директора ДОЛ «Искорка» в целях обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, профилактики правонарушений и обеспечения безопасного отдыха несовершеннолетних на территории лагеря установлено видеонаблюдение. По словам директора лагеря, камеры установлены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов, что связано с обеспечением безопасного пребывания детей в лагере, а место расположения камер исключает просмотр помещений кабинок при закрытых дверях, – рассказали в региональной ОП. – Доступ же к мониторам системы наблюдения имеют только уполномоченные должностные лица.

Тем не менее руководство лагеря не размещало информацию о том, что ведется видеонаблюдение и не получало официальное согласие законных представителей детей на его осуществление, что противоречит требованиям Конституции Российской Федерации и законодательству. К слову, в детском учреждении не были разработаны и утверждены формы согласия».

Прокуратура Чебаркульского городского округа внесла директору ДОЛ «Искорка» внесено представление об устранении нарушений в установленные законом сроки. Должны ли в лагере убрать камеры из туалетов или просто получить согласие родителей, не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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