В Челябинске для междугородних пассажирских перевозок использовали грузовик

В одной из транспортных компаний Челябинска для междугородних пассажирских перевозок использовали грузовой автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, инспекторы ДПС остановили грузовую газель, переделанную в пассажирскую, с логотипом известной в городе транспортной компании: в салоне были установлены кресла и кондиционер, а двигатель подключили к газобаллонному оборудованию. . Как оказалось, этот автомобиль использовался для регулярных пассажирских перевозок из Челябинска в Екатеринбург, Миасс и другие города.

Водителя привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Кроме того, он должен вернуть автомобиль в исходную конфигурацию. В противном случае у него аннулируют регистрацию машины.



Челябинск, Павел Зварзин

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