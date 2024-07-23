Челябинцам приходится прыгать из окон, чтобы выйти из своего дома

Челябинцам приходится прыгать из окон своего дома, в котором проваливаются полы и по колено стоит вода. В такой ситуации оказались обитатели дома №43Б на улице Дербентской. «Рядом с домом – засоренный колодец, который даже после слабого дождя переполняется и заливает двор, подъезды, подвалы. Чтобы выйти из квартир – прыгают из окон. Обратно – так же, – рассказали РИА «Новый День» в челябинском отделении ОНФ. – Из-за сырости стали проваливаться полы, крошится фундамент, гниют двери. Укрепляют сами досками, как могут. Управляющая компания и чиновники только пишут отписки.

Коммунальщики делают вид, что не знают, где источник потопа. Хотя жильцы не раз подводили проверяющих к колодцу, просили установить, чей он, и решить проблему. Все, чем помогли людям – кинули паллеты к подъездам, по которым они пробираются домой».

Дом построен в 1941 году, в 2018 его признали аварийным. Но расселять не спешат. Раз в год жильцам присылают два письма о статусе дома – так положено. По закону для того, чтобы паковать вещи, нужно дождаться третьего, о предоставлении нового жилья. Но его никогда не присылают.

Народный фронт обратился в прокуратуру и следственный комитет: «Нужно ускорить расселение ветхого дома. Проживать в нем опасно».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube