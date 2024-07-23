Налоговая намерена обанкротить экс-владельцев национализированного ЧЭМК

Налоговая инспекция намерена обанкротить экс-владельца национализированного ЧЭМК Юрия Антипова и его семью. Соответствующий иск уже подан в Арбитражный суд, но пока не принят к производству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск подан в рамках взыскания с компании «Эталона», принадлежащей Антиповым, 25,8 млрд рублей. Суд постановил, что компания должна выплатить эти деньги в бюджет РФ в качестве возмещения ущерба, нанесенного незаконной приватизацией Челябинского электрометаллургического комбината.

Компания «Эталон» до национализации была единственным собственником ЧЭМК и всех связанных с комбинатом активами. Ее учредителями являются Юрий и Людмила Антиповы, а также их сыновья Алексей и Юрий. Сыновья проживают в США. Всеми активами ЧЭМК сейчас владеет Росимущество.

Начало возможного банкротства семьи Антиповых совпадает с другим судебным процессом, отмечает telegram-канал «Погоны и галстуки»: в рамках национализации ЧЭМК приставы добиваются изъятия 10 земельных участков и дома у Юрия Антипова.

Челябинск, Павел Зварзин

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